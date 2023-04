Rete Unica: nuove offerte da CDP-Macquarie e KKR. Tim va giù in Borsa

Nuovi progressi nella Rete Unica, grazie alle nuove offerte migliorative presentate dalle due cordate in competizione. Da un lato, troviamo la partnership tra CDP e il fondo australiano Macquarie, già coinvolti in Open Fiber, e dall’altro il fondo statunitense KKR, che partecipa in solitaria a questa sfida.

CDP-Macquarie e KKR: chi avrà la meglio nella sfida per la Rete Unica? La competizione tra CDP-Macquarie e KKR si fa sempre più intensa, con entrambi i gruppi che cercano di migliorare le loro offerte per aggiudicarsi la gestione della Rete Unica. Sarà interessante osservare gli sviluppi futuri e scoprire quale cordata riuscirà a prevalere in questa importante partita per il settore delle telecomunicazioni in Italia. Al momento a Piazza Affari il titolo Tim segna una flessione di quasi il 5%.