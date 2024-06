Rete Tim: fissato per il primo luglio closing nascita NetCo

La tabella di marcia sul fronte del dossier Rete Tim prosegue e si avvia alle battute finali. Poco fa il gruppo guidato da Pietro Labriola ha annunciato di avere fissato con KKR per il prossimo 1° luglio il perfezionamento della cessione di NetCo a Optics BidCo. “In conseguenza della definitiva separazione e delle necessità di tener conto degli effetti economici e patrimoniali dell’operazione, si rende noto che il calendario societario 2024, precedentemente pubblicato, è stato modificato per prevedere che il Consiglio di Amministrazione si riunisca il 31 luglio per esaminare i dati preconsuntivi al 30 giugno 2024 e il 26 settembre per l’approvazione della relazione intermedia sulla gestione”, precisa Tim in una nota.