Relatech: sale al 100% di Gruppo SIGLA

Relatech, Digital Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha perfezionato l’acquisizione del residuo 40% del capitale sociale di Gruppo SIGLA, specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito ICT e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri, nonché per enti pubblici.

L’operazione fa seguito all’acquisto del 60% nel 2021 ed è stata conclusa per un corrispettivo complessivo, interamente in cash, da ultimo pattuito in circa 712 mila euro di cui, 532 corrisposti in data odierna nel contesto del closing, 100.000 da corrispondersi entro i 60 giorni lavorativi successivi all’approvazione assembleare del bilancio di Gruppo SIGLA al 31 dicembre 2023, ed 80.000 in via differita successivamente e subordinatamente all’avveramento, entro il 31 dicembre 2025, di una condizione sospensiva.

Si ricorda, infine, che in favore di due dei venditori è previsto un possibile earn-out in cash pari, complessivamente, a massimi 430.000 euro, legato a obiettivi di performance di Gruppo SIGLA con riferimento all’esercizio 2023.