Regno Unito: ministro Hunt presenta oggi il bilancio di primavera

E’ tutto pronto nel Regno Unito per il “bilancio di primavera” del Cancelliere Jeremy Hunt, che dovrebbe annunciare riforme chiave per le pensioni e l’assistenza all’infanzia, mentre il Paese continua a combattere la crisi dettata dall’aumento del costo della vita.

Alle 12:30 (ora di Londra) di oggi il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt presenterà il bilancio di primavera del governo. Nella dichiarazione d’autunno di novembre, Hunt ha presentato un pacchetto di 55 miliardi di sterline di aumenti di tasse e tagli alla spesa nel tentativo di tappare un buco e nelle finanze pubbliche del Paese e ripristinare la credibilità fiscale dopo un anno tumultuoso per l’economia britannica.

Un miglioramento inaspettatamente significativo della posizione fiscale del Paese e il calo dei prezzi del gas naturale all’ingrosso hanno poi spinto il governo a un surplus di bilancio a sorpresa, mentre l’indebitamento del settore pubblico è stato finora inferiore alle aspettative nel 2023. Per questo motivo, gli economisti si aspettano che Hunt metta in campo un modesto sostegno fiscale per far fronte alla crisi del costo della vita e ai servizi pubblici scricchiolanti, colpiti negli ultimi mesi da diffuse azioni sindacali. Come riporta la Cnbc, Hunt dovrebbe anche presentare misure per affrontare gli alti livelli di attività economica nel Regno Unito, che è ancora l’unico Paese del G-7 a non aver ancora recuperato la produzione persa durante la pandemia di Covid-19. Diverse organizzazioni giornalistiche britanniche hanno riferito che il cancelliere annuncerà 12 nuove “zone di investimento” a bassa tassazione sparse per il Regno Unito, una versione ridotta di un progetto introdotto dall’ex primo ministro Liz Truss.