Regno Unito: inflazione stabile alimenta aspettative taglio tassi

L’inflazione nel Regno Unito si è attestata poco sopra l’obiettivo del 2% fissato dalla Bank of England ad agosto, rafforzando le aspettative che i responsabili delle politiche monetarie procederanno a un nuovo taglio dei tassi di interesse più avanti nell’anno.

I prezzi al consumo sono aumentati del 2,2% su base annua, lo stesso ritmo di luglio e al di sotto delle previsioni della BOE, secondo quanto dichiarato mercoledì l’Ufficio per le Statistiche Nazionali. La lettura è stata in linea con l’aspettativa mediana degli economisti intervistati da Bloomberg.

Le pressioni al ribasso provenienti dai carburanti per motori, ristoranti e alberghi sono state compensate da una spinta al rialzo dei biglietti aerei.

Le cifre sono probabilmente destinate a mantenere la BOE sulla strada per un ulteriore allentamento della politica nei prossimi mesi, dopo aver tagliato i tassi per la prima volta dall’inizio della pandemia il 1° agosto, citando un allentamento dell’inflazione di fondo.

L’inflazione dei servizi, un indicatore chiave che ha preoccupato la BOE, è salita al 5,6% in agosto dal 5,2% di luglio. Tuttavia, un aumento era ampiamente previsto e si prevede che sia temporaneo. Sia l’inflazione dei servizi sia il tasso generale sono al di sotto dei livelli previsti dalla BOE ad agosto, rispettivamente del 5,8% e del 2,4%.

Sebbene si preveda che i responsabili delle politiche lasceranno i tassi invariati al 5% nella loro decisione di giovedì, le aspettative di mercato di un ulteriore allentamento sono in aumento. I trader prevedono tagli sia per novembre che per dicembre, con altri cinque previsti nel 2025.

La sterlina è salita dello 0,2% a $1.3183 dopo il rilascio dei dati, con gli investitori concentrati sull’inflazione dei servizi ancora elevata che ostacola le prospettive di un allentamento monetario aggressivo. I trader hanno marginalmente ridotto le scommesse sui tagli dei tassi della BOE per il resto del 2024, prevedendo 48 punti base contro i 50 punti base di martedì.