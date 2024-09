Regno Unito: crescita salariale ai minimi degli ultimi due anni

La crescita degli stipendi nel Regno Unito, esclusi i bonus, ha rallentato al 5,1% su base annua nei tre mesi fino a luglio, secondo quanto riportato martedì dall’Ufficio di Statistica Nazionale. Si tratta dell’aumento più contenuto dall’estate del 2022 e rispecchia le previsioni medie di un sondaggio Bloomberg tra economisti.

La crescita salariale nel settore privato, parametro di riferimento per la Bank of England (BOE), si è attenuata al 4,9%, anch’essa la più bassa in due anni.

Questi dati hanno avuto un impatto minimo sulla sterlina, che si è apprezzata di meno dello 0,1% rispetto al dollaro, a 1,3080 dollari.

La BOE ha ridotto i tassi il mese scorso per la prima volta dall’inizio della pandemia, citando un rallentamento delle pressioni inflazionistiche. Tuttavia, i responsabili delle politiche monetarie hanno suggerito un approccio cauto per ulteriori tagli. Questo orientamento è stato rafforzato dai dati sulla disoccupazione che mostrano come il tasso di disoccupati sia sceso al 4,1% negli ultimi tre mesi.