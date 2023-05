ReFuels approda su Euronext Growth Oslo: biometano rinnovabile per il trasporto europeo

ReFuels, pioniere nella fornitura di biometano rinnovabile per il settore dei trasporti in Europa, ha debuttato oggi su Euronext Growth Oslo. Questo segna la terza quotazione del 2021 per Oslo Bors e la ventesima per Euronext.

ReFuels si distingue come fornitore integrato di carburanti ecologici per veicoli pesanti, offrendo biometano 100% rinnovabile e sostenibile, derivato da prodotti di scarto. L’azienda utilizza un’ampia rete di infrastrutture di rifornimento pubblico sotto il marchio CNG Fuels nel Regno Unito. Con l’obiettivo di espandere la sua presenza, ReFuels punta a raggiungere 30-40 stazioni operative entro il 2025.