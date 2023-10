Ref, Italia: Pil in calo per il 2023 e 2024

Le proiezioni attuali per la crescita del Pil italiano, come riportato in un rapporto recentemente pubblicato da Ref, mostrano un ritmo di crescita più lento rispetto alle stime precedenti. Queste nuove previsioni riflettono un panorama economico in continua evoluzione.

Ref, l’istituto di previsione economica, ha rivisto le sue stime di crescita per l’economia italiana per i prossimi due anni. Secondo il nuovo rapporto, si prevede ora che l’economia italiana crescerà dello 0,7% nel 2023 e dello 0,5% nel 2024. Queste cifre rappresentano una riduzione rispetto alle previsioni rilasciate a luglio, che prevedevano una crescita dell’1,1% per il 2023 e dello 0,8% per il 2024.

Nonostante la revisione al ribasso per il 2023 e il 2024, Ref ha confermato la sua stima per il 2025. L’istituto prevede che l’economia italiana crescerà dell’1,0% in quell’anno, mantenendo invariata la previsione precedente. Questo indica l’aspettativa di una ripresa economica più robusta nel medio termine.