Redelfi supera le aspettative: utile netto di 3,5 milioni di euro nel primo semestre 2024

Redelfi ha concluso il primo semestre del 2024 con un utile netto di 3,5 milioni di euro, segnando un incremento del 162% rispetto ai 1,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. La produzione ha raggiunto un valore di 10,4 milioni di euro, registrando una crescita del 148%. L’ebitda è aumentato del 220%, arrivando a 5,7 milioni di euro, mentre l’ebit ha toccato i 5,5 milioni di euro, con un incremento del 249%.

La posizione finanziaria netta di Redelfi è passata a 8,6 milioni di euro dai 4,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023. Il presidente Davide Sommariva ha dichiarato: “I risultati registrati in questi primi sei mesi del 2024 superano le stime pubblicate nel Piano Industriale 2023-2026”. Sommariva ha inoltre sottolineato che questi risultati non solo sono in linea con il Piano Industriale presentato al mercato lo scorso dicembre, ma permettono anche di proseguire con determinazione verso gli obiettivi di business, sostenibilità e innovazione.

Nel secondo semestre del 2024 Redelfi si concentrerà sulla ricerca di partner strategici a livello industriale, commerciale e finanziario per sostenere la crescita e lo spin-off della controllata Enginius o del suo prodotto Jarions.