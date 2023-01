Redelfi e AGP: Bess Power acquisisce in texas un progetto da 400 mw per lo sviluppo di battery energy storage system stand-alone

Redelfi e Altea Green Power (AGP) comunicano che la controllata di diritto americano BESS Power ha perfezionato l’acquisto di un progetto di battery energy storage system stand-alone mediante l’acquisizione del 100% della relativa società veicolo di diritto americano Lund Storage Center 1.

BESS Power (controllata al 65% da RAL Green Energy, a sua volta controllata in modo paritetico da Redelfi e AGP) ha acquistato il Progetto Lund Storage dal developer americano Aelius Solar al prezzo di 500mila $, oltre ad un earn out pari a 20.000 $/MW autorizzato, che sarà versato al momento della vendita del medesimo progetto a terzi investitori.

Il Progetto Lund Storage, in fase di sviluppo più avanzata, va ad incrementare l’attuale pipeline di BESS Power, che comprende ulteriori 200 MW in fase di sviluppo preliminare. In forza di questo contratto, BESS Power deterrà progetti preliminari per circa 600 MW su una pipeline totale prevista di 1,4 GW.