Recordati: ok al dividendo di € 1,15 per ciascuna azione

Recordati approva il bilancio 2022, insieme alla distribuzione di un dividendo di € 1,15 per ciascuna azione (+4,5% vs 2021), di cui €

0,55 già pagato nel mese di novembre 2022.

Nel 2022 i ricavi netti consolidati sono stati pari a € 1.853,3 milioni, in crescita del 17,3% rispetto al 2021. L’utile netto, pari a € 312,3 milioni, riflette i considerevoli costi non ricorrenti, gli aggiustamenti non monetari ai sensi dell’IFRS 3 in seguito principalmente all’acquisizione

di EUSA Pharma e i costi delle ristrutturazioni organizzative della divisione Specialty & Primary Care.