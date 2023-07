RCS MediaGroup 2023: Ricavi Consolidati e Crescita del Settore Digitale

RCS MediaGroup, gruppo editoriale, quotato su Euronext Milan, ha riportato ricavi netti consolidati per 439,2 milioni di euro, una leggera flessione rispetto ai 445,7 milioni del primo semestre 2022. Significativa è la quota dei ricavi digitali: 101 milioni, che rappresentano circa il 23% dei ricavi complessivi.

I ricavi pubblicitari e editoriali di RCS MediaGroup hanno raggiunto rispettivamente 179,4 milioni (vs 175,1 milioni del primo semestre 2022) e 165,5 milioni (vs 178,5 milioni), un calo causato dalla diminuzione dei ricavi da opere collaterali e dei ricavi diffusionali a mezzo stampa, bilanciato dalla crescita dei ricavi da abbonamenti digitali. L’EBITDA è positivo per 70,5 milioni (60,6 milioni nel primo semestre 2022), mentre il risultato netto è di 30,3 milioni (24,2 milioni al 30 giugno 2022), con un incremento di 6,1 milioni. A fine giugno, le testate del gruppo contavano un totale di 939 mila abbonamenti digitali, con Corriere della Sera, Gazzetta, El Mundo e Expansion che continuano a crescere.