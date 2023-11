Ramsden (BoE): Tassi di interesse UK rimarranno elevati a lungo

Il Vice Governatore della Bank of England, Dave Ramsden, ha dichiarato che probabilmente i tassi di interesse nel Regno Unito rimaranno elevati per un periodo di tempo prolungato. Questa affermazione si inserisce nell’ambito degli sforzi della banca centrale per limitare le speculazioni sui tagli dei tassi nel 2024.

Ramsden ha sottolineato che i tassi di interesse potrebbero rimanere più alti rispetto a quanto registrato nel periodo successivo alla crisi finanziaria globale di oltre dieci anni fa.

“Le aziende devono essere in grado di adattarsi e gestire i loro rischi in un mondo caratterizzato da tassi di interesse più alti”, ha aggiunto Ramsden.