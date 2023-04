Racing Force Group: ricavi in crescita del 17,3% nel primo trimestre 2023

Aumento dei ricavi per Racing Force nel Q1 2023. La società leader nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello globale, ha concluso il primo trimestre dell’anno con ricavi consolidati pari a 20,6 milioni di euro. Questo dato rappresenta una crescita del 17,3% rispetto ai 17,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2022, con un incremento del 16,2% a cambi costanti.

La performance positiva registrata nel primo trimestre dell’anno si riflette in tutte le aree geografiche in cui opera Racing Force. In particolare, i paesi appartenenti alla macro-regione EMEA hanno mostrato un incremento del 19,6%, mentre quelli dell’area AMER hanno evidenziato una crescita del 17,1% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.