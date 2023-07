Quantum Capital Partners vende Slim Aluminium a Dingsheng Group

Quantum Capital Partners (QCP), società di gestione di fondi di investimento con base a Monaco di Baviera, in Germania, è noto per la sua competenza in operazioni di turn-around, scorporo di attività aziendali e progetti di trasformazione a livello europeo. Recentemente, QCP ha annunciato la vendita di una delle sue principali attività, Slim Aluminium, a Dingsheng Group, un colosso cinese nel settore dell’alluminio.

Slim Aluminium, con la sua vasta produzione di prodotti in alluminio laminato sottile, è un’importante realtà nell’industria italiana. Il suo acquirente, Dingsheng Group, è il principale produttore di fogli di alluminio a livello globale, con base nella provincia di Jiangsu, in Cina.

La transazione è stata finalizzata sulla base di un Enterprise Value di 120,5 milioni di euro, che corrisponde a 6,4 volte l’EBITDA del 2022. Slim Aluminium, situata a Cisterna di Latina, ha una storia di oltre 60 anni nella produzione di una vasta gamma di fogli, nastri e laminati di alluminio. Questi prodotti trovano impiego in vari settori, come l’imballaggio, l’automotive, i trasporti e l’edilizia, servendo il mercato europeo con una capacità totale annuale di 120.000 tonnellate.