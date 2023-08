Putin accetta invito al Forum Belt and Road in Cina

Vladimir Putin ha accettato l’invito del presidente cinese Xi Jinping per partecipare al Forum Belt and Road che si terrà in Cina ad ottobre.

Si tratta del primo viaggio estero del presidente russo da quando la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per presunti crimini di guerra

Le fonti citate da Bloomberg, che hanno chiesto l’anonimato a causa della delicatezza della questione, hanno rivelato che il Cremlino sta attualmente preparando la visita.