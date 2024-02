Puma vede un primo semestre più debole a causa di un mercato “difficile”

Puma si aspetta un primo semestre debole in un mercato difficile per l’abbigliamento sportivo, ma le azioni del marchio tedesco sono salite grazie al mantenimento del dividendo e al rispetto degli obiettivi annuali fissati a gennaio.

“In vista del 2024, riteniamo che il contesto di mercato rimanga difficile”, ha dichiarato Arne Freundt, CEO di Puma, in un comunicato.

Le azioni di Puma sono comunque salite dell’1%, in quanto la società ha annunciato un dividendo di 82 centesimi per azione, lo stesso pagato un anno fa, e ha annunciato il lancio di una nuova campagna in aprile.