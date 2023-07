Prysmian vince contratto con Orsted per cavi sottomarini nel parco eolico Hornsea 3

Prysmian, azienda leader nel campo dei sistemi cavi per energia e telecomunicazioni quotata su Euronext Milan, ha ottenuto un contratto importante da Orsted Wind Power. L’incarico riguarda la fornitura di cavi sottomarini inter-array per il parco eolico offshore Hornsea 3. Questo parco eolico si trova a 160 km dalla costa dello Yorkshire, in Inghilterra.

Il progetto Hornsea 3, una volta terminato, avrà la capacità di generare energia elettrica pulita e rinnovabile sufficiente per oltre 3 milioni di case. Questo rappresenta un grande passo avanti nella promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili e nella lotta contro il cambiamento climatico.

La commessa prevede la produzione di circa 280 km di cavi inter-array da 66 kV con isolamento in XLPE. Questo coprirà circa il 50% del fabbisogno totale del parco eolico. Tutti i conduttori dei cavi sottomarini saranno prodotti nei centri Prysmian a Montereau e Gron, in Francia. L’armatura e l’assemblaggio, invece, saranno gestiti presso lo stabilimento di Nordenham, in Germania. La consegna dei cavi per il progetto è programmata per il 2026.