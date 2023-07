Prysmian stringe alleanza con TenneT per servizi di manutenzione per cavi sottomarini nel Mare del Nord

Prysmian, leader nel mercato dei sistemi in cavo quotata su Euronext Milan, ha recentemente concluso un Service Level Agreement (SLA) con TenneT, importante gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) operante in Germania e Olanda. L’accordo stipulato punta a fornire servizi di ispezione, manutenzione e riparazione per i cavi sottomarini di TenneT, responsabili della trasmissione di energia ad alta tensione in corrente alternata e continua nel Mare del Nord.

Nel dettaglio, i servizi citati nell’accordo saranno gestiti in collaborazione con N-Sea, fornitore di servizi olandese specializzato in soluzioni sottomarine integrate. Questa sinergia si prefigge l’obiettivo di garantire un’efficienza ottimale nella gestione dei sistemi in cavo sottomarini di TenneT.

Questo accordo, che avrà validità per tutti i collegamenti in cavo già attivi, si prospetta di durare per un periodo di tre anni, con la possibilità di essere esteso ulteriormente. Coprirà un’estensione di circa 4.000 km dei sistemi in cavo sottomarino di TenneT, che si situano nelle aree tedesche e olandesi del Mare del Nord. Con questo nuovo contratto, Prysmian rafforza la sua presenza nel settore dei servizi di manutenzione dei cavi sottomarini, confermando il suo ruolo di leader nel settore.