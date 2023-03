Prysmian: si aggiudica progetti per €1,8 miliardi in Olanda

Prysmian Group si è aggiudicato due commesse del valore complessivo di circa €1,8 miliardi assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete elettrica che collegheranno i due futuri parchi eolici offshore collocati nella parte olandese del Mare del Nord alla provincia di Zeeland.

Queste commesse vanno a incrementare il valore totale del portafoglio ordini di Prysmian portandolo a circa €8,5 miliardi.

Prysmian Group sarà responsabile della progettazione, ingegnerizzazione, produzione, installazione, test e collaudo di due sistemi in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV, comprensivi di cavi in fibra ottica, e di tutti i relativi accessori per i parchi eolici offshore IJmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1, per una capacità totale di 4 GW.

Il primo progetto (IJmuiden Ver Alpha) è un sistema per il collegamento della rete elettrica offshore lungo circa 176 km (di cui circa 164 km offshore), mentre il secondo (Nederwiek 1) ha una lunghezza totale di circa 217 km (di cui 208 km offshore). La consegna del primo collegamento è prevista per il 2029 e la seconda per il 2030.

Nel 2022 Prysmian Group ha raggiunto un importante traguardo, superando con successo lo sviluppo e il collaudo del primo sistema in cavo sottomarino estruso a 525 kV per applicazioni ad alta tensione in corrente continua (HVDC). IJmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1 sono i primi progetti in cui Prysmian Group impiega questa nuova tecnologia estremamente innovativa, appositamente progettata per supportare la transizione energetica grazie a caratteristiche che permettono di incrementare la capacità di trasmissione fino a 2 GW, ovvero più del doppio del valore raggiunto dai sistemi da 320 kV in corrente continua attualmente in essere.

Questo importante progetto rafforza ulteriormente il rapporto duraturo e di successo tra il Gruppo Prysmian e TenneT, che include diverse commesse per connessioni sottomarine della rete elettrica.