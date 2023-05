Prysmian Group lancia Ecoslim, un sistema di telecomunicazione sostenibile con cavi ottici Sirocco

Prysmian Group, azienda leader a livello globale nel mercato dei sistemi cavi per energia e telecomunicazioni, ha annunciato il lancio internazionale di Ecoslim™, il sistema di telecomunicazione eco-sostenibile che impiega cavi ottici Sirocco HD e Sirocco Extreme, con una capacità massima di 864 fibre ottiche. I cavi Sirocco HD, caratterizzati da un ridotto impiego di plastica del 50% e un diametro inferiore fino al 25%, rispecchiano l’impegno di Prysmian Group nell’aumentare l’uso di materiali riciclati nei propri prodotti. La soluzione innovativa viene presentata all’ANGA COM Conference 2023, evento in corso a Colonia, Germania, dal 23 al 25 maggio.