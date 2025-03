Prysmian e Edison Energia, accordo pluriennale per la fornitura di energia rinnovabile

Prysmian, gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, e Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella fornitura di energia elettrica e gas a imprese e famiglie e di servizi a valore aggiunto al segmento retail, hanno firmato un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) pluriennale per la fornitura di energia 100% rinnovabile. Questo agreement è perfettamente in linea con l’impegno di Prysmian nella sostenibilità e nella riduzione delle emissioni CO2.

Nel dettaglio, Edison Energia fornirà a Prysmian circa il 25% del suo attuale consumo annuo di energia elettrica in Italia. L’energia elettrica sarà prodotta da un impianto fotovoltaico di nuova costruzione in provincia di Viterbo in Italia, con una capacità installata totale di circa 150 MWp (Megawatt-peak).

“L’accordo raggiunto è uno step importante nel percorso di riduzione delle emissioni. Assicurandoci un approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, non solo miglioriamo il nostro impatto ambientale, ma riusciremo anche ad avere costi stabili. Il PPA siglato è assolutamente in linea con i nostri obiettivi ESG e dimostra il nostro impegno nella transizione energetica”, ha commentato Maria Cristina Bifulco, chief investor relations, sustainability and communication officer di Prysmian.