Prysmian: acquisizione Encore Wire riceve via libera da antitrust Usa

Arriva il via libera dall’Antitrust statunitense all’operazione di acquisizione Encore Wire da parte di Prysmian. Come si legge in una nota del gruppo italiano dei cavi “il waiting period ai sensi dell’Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act relativo all’acquisizione di Encore Wire Corporation è scaduto il 28 maggio 2024. Pertanto, detta acquisizione è stata autorizzata ai fini dell’antitrust americano”. Il perfezionamento dell’acquisizione, precisa ancora Prysmian, rimane condizionato all’approvazione degli azionisti di Encore Wire rappresentanti almeno la maggioranza del capitale avente diritto di voto e al verificarsi delle altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di transazione.