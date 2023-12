Prysmiam sale in Borsa, varata la nuova struttura organizzativa

Tra i migliori titoli del Ftse Mib di oggi spicca Prysmian che avanza di oltre l’1% e viaggia sopra i 40 euro ad azione dopo il varo ufficiale della nuova struttura organizzativa. Il ceo designato, Massimo Battaini, ha riorganizzato il leadership team per cogliere in maniera ancora più efficace i trend di mercato (energy transition, electrification e digital trasformation), rafforzare il focus sui clienti, consentire ai migliori talenti del Gruppo di esprimersi, aumentando al tempo stesso il profilo internazionale così come il gender balance del top management.

E così a partire dal primo gennaio 2024, saranno operativi quattro nuovi segmenti di business: Transmission, Power Grids, Electrification e Digital Solutions. La divisione transmission sarà guidata da Hakan Ozmen; quella power grids da Cinzia Farisè, l’electrification da Cristiana Scelza, e infine la digital solutions da Frederick Persson.

Una nuova struttura organizzativa che prevede anche cambiamenti di leadership rispetto alle nove regioni dove il gruppo è presente. Le novità riguarderanno: Central East Europe dove Sezgin Islamoglu diventerà ceo della regione; Middle East, Turkey, India, Africa and Russia, dove Erkan Aydogdu sarà responsabile della regione, nominato allo stesso tempo ceo del Gruppo OCI (quotato alla borsa di Muscat); Oceania and South Est Asia, dove Hamavand Shroff sarà nominato ceo della regione; Latin America, dove Raul assumerà la responsabilità della regione. La leadership delle altre regioni rimarrà invariata.

Inoltre, a livello corporate, Maria Cristina Bifulco sarà promossa chief investor relations, sustainability e communication officer del gruppo.