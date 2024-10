Prysmiam: avviata installazione progetto SuedLink per Tennet in Germania

Prysmian ha dato il via alla prima installazione in cavo HVDC per SuedLink. Il progetto è stato assegnato a Prysmian dagli operatori tedeschi della rete di trasmissione TransnetBW GmbH e TenneT TSO GmbH con la missione di progettare, produrre, fornire, posare, congiungere, testare e mettere in servizio un sistema in cavo di 580 km che erogherà una corrente continua ad alta tensione di ±525 kV con la capacità di trasmettere 2 GW di energia elettrica. Il percorso, da Wilster nello Schleswig-Holstein, a nord-ovest di Amburgo, percorrerà la Germania fino al punto di collegamento meridionale di Bergrheinfeld, vicino a Schweinfurt in Baviera. A renderlo noto il big italiano attivo nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni indicando che i cavi sono stati prodotti nei centri di eccellenza di Prysmian per la produzione di cavi interrati in Europa. Il cavo è composto da grandi conduttori in rame con tecnologia di isolamento XLPE estruso al più alto livello di tensione.