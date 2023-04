Promotica: Accordo con Selex Gruppo Commerciale per oltre €11 milioni

Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing, conferma per il 2023 la collaborazione iniziata a gennaio 2022 con Selex Gruppo Commerciale nel ruolo di General Contractor unico per l’ideazione e gestione del catalogo premi nazionale per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro.

Il progetto, commissionato da Selex Gruppo Commerciale – secondo attore in Italia nel settore GDO, con una quota di mercato del 14,7% – è stato avviato nel 2022 e proseguirà fino all’11 febbraio 2024, coinvolgendo 6 Imprese Socie del gruppo, per un totale di oltre 600 punti vendita.

Il catalogo è caratterizzato dalla presenza di numerosi prodotti di alta qualità pensati per la casa e la cucina, ma anche per la cura e il relax della persona a cui si aggiunge un’ampia sezione dedicata al benessere e al tempo libero.