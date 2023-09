Produzione industriale, Codacons: pesante battuta d’arresto

Pesante battuta d’arresto per l’industria italiana, con la produzione che a luglio segna un calo del -0,7% su mese e addirittura del -2,1% su base annua. Lo afferma il Codacons.

A luglio la produzione registra un preoccupante calo, un dato su cui pesa in modo evidente l’emergenza prezzi che attanaglia il nostro paese – spiega il Codacons – Allarme per i beni di consumo che registrano un vero e proprio crollo verticale, con una contrazione del -10,1% su base annua per quelli durevoli e una discesa del -4,4% in un solo mese.

A pesare come un macigno sull’industria italiana è proprio l’inflazione ancora alle stelle, con i prodotti più acquistati dalle famiglie che registrano una marcata crescita a due cifre dei prezzi, ed effetti diretti sulla spesa e sui consumi degli italiani – prosegue l’associazione – Per questo ribadiamo la necessità di intervenire sui prezzi al dettaglio, perché solo calmierando i listini sarà possibile tutelare la capacità di acquisto delle famiglie, sostenere i consumi e aiutare industria, commercio ed economia.