Prismi: approva conti 2022 e piano 2023-27

Prismi, attiva nel web marketing, ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2022 e il Piano industriale 2023-2027.

Il Valore della Produzione si attesta a 20,4 milioni (+12,7% a/a), l’Ebitda a 0,3 milioni (-86%) e il risultato netto è negativo per 10,8 milioni, rispetto a -5,9 milioni nel 2021. La posizione finanziaria netta è passiva per 19,3 milioni (passiva per 17,5 milioni nel 2021).

Con riferimento al 2023, il piano prevede un valore della produzione di 14,2 milioni e un Ebitda di 1,6 milioni. Nel 2027, invece, è atteso un valore della produzione di 22 milioni e un Ebitda di 4,6 milioni.