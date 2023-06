Prezzi del petrolio in rialzo dopo l’impegno dell’Arabia Saudita ad aumentare i tagli

I prezzi del petrolio sono saliti in seguito alla decisione dell’Arabia Saudita, leader dell’OPEC, di tagliare la produzione di un altro milione di barili al giorno.

Domenica, l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi partner (nota come OPEC+) non hanno apportato modifiche ai tagli alla produzione di petrolio previsti per il resto dell’anno. Tuttavia, il primo esportatore di petrolio al mondo, l’Arabia Saudita, ha annunciato ulteriori tagli volontari alla produzione che saranno attuati a partire da luglio.

Il ministero dell’energia saudita ha dichiarato che la produzione del regno scenderà a 9 milioni di barili al giorno dai circa 10 milioni di barili di maggio. Entrambi i benchmark sono saliti di oltre il 2% lunedì.

I futures del Brent, benchmark internazionale, erano quotati a 77,89 dollari al barile alle 9:50 ora di Londra, in rialzo del 2,3%, mentre i futures del West Texas Intermediate statunitense si attestavano a 73,50 dollari, in rialzo del 2,4%.