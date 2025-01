Prezzi alla produzione Usa, crescita inferiore alle attese a dicembre 2024

A dicembre 2024 i prezzi alla produzione negli Stati Uniti hanno mostrato una crescita più contenuta rispetto alle aspettative degli analisti. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro americano, l’indice dei prezzi alla produzione è salito dello 0,2% su base mensile, un dato inferiore al +0,4% previsto dagli esperti e al +0,4% registrato nel mese precedente.

Su base annua, l’aumento dei prezzi alla produzione si è attestato al 3,3%, un valore che si colloca al di sotto delle previsioni del mercato, che si aspettavano un incremento del 3,5%. Nel mese precedente, l’incremento annuo era stato del 3%. Analizzando i prezzi ‘core’, che escludono le componenti volatili come alimentari ed energia, il quadro appare piuttosto stabile. Su base mensile, i prezzi ‘core’ non hanno subito variazioni, in contrasto con il +0,2% del mese precedente e le attese di un +0,3%. Su base annua, invece, si è confermato un incremento del 3,5%, in linea con il dato di novembre, ma ancora una volta al di sotto delle aspettative di un 3,8%.