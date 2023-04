Prevista partenza poco mossa per i mercati UE dopo cali Asia e Wall Street

05/04/2023 17:48

Seduta contrastata per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano che chiude in calo dello 0,6% a 26.867 punti. Arretrano in particolare Interpump (-6,45%), Iveco (-5,7%), Cnh (-5%) e Pirelli (-4,6%). Per quanto riguarda quest’ultima, il governo italiano starebbe studiando un piano per limitare l’accesso dell’azionista cinese Sinochem alle tecnologie strategiche. Avanzano invece […]