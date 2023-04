Preview Poste Italiane: previsioni di crescita e fatturato in aumento

Poste Italiane si appresta a presentare i risultati del primo trimestre del 2023 il prossimo 4 maggio e le previsioni indicano un trend in linea con la guidance 2023, segnalando una crescita del fatturato del 5% (calcolato su base 2022 rettificata per IFRS17) e un aumento del 3% dell’utile operativo sostiene Equita Sim.

In termini di EBIT, si prevede che tutte le divisioni contribuiscano alla crescita del risultato operativo. Per quanto riguarda gli indici finanziari, ci si attende un aumento del SII ratio, il quale dovrebbe superare un solido 250%, così come il CET1 (circa 20%). Le perdite di capitale non realizzate sono attese in miglioramento rispetto al dato di fine anno.

In sintesi, la preview del primo trimestre 2023 di Poste Italiane evidenzia una crescita del fatturato pari a 2971 milioni di euro (+5%) e un EBIT di 713 milioni di euro (+3%) concludono dalla Sim milanese.