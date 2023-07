Preview Evergrande: attesi conti in rosso

China Evergrande Group, il promotore immobiliare più indebitato al mondo, dovrebbe registrare perdite significative nei risultati del 2021 e del 2022, attesi da tempo, e il mercato cercherà aggiornamenti sulla liquidità della società.

Lo sviluppatore è andato in default alla fine del 2021 e ha lottato per completare i progetti e rimborsare i numerosi fornitori e creditori. Dopo aver annunciato a marzo un piano di ristrutturazione del debito offshore, ora sta raccogliendo il sostegno per completare il processo.

Con circa 300 miliardi di dollari di passività totali, il problema del debito di Evergrande si è esteso al settore immobiliare cinese, un pilastro della seconda economia mondiale, provocando una serie di insolvenze e di case non completate nel Paese. Gli analisti si aspettano che Evergrande registri forti perdite per il 2021 e il 2022, anni in cui le sue vendite contrattuali sono scese rispettivamente a 443 e 31,7 miliardi di yuan, contro i 723 miliardi di yuan del 2020.