Preview BoE, PGIM Fixed Income: possibile atteggiamento attendista

“Avendo iniziato il ciclo di rialzo dei tassi prima di altre banche centrali, in questo momento la Bank of England (BoE) si trova avvantaggiata”.

Così Katharine Neiss, chief European economist di PGIM Fixed Income in vista del meeting della BoE. “Pertanto, ci aspettiamo che la BoE mantenga un atteggiamento attendista in occasione della prossima riunione. La BoE aveva già segnalato la possibilità di una pausa nei rialzi dei tassi nella scorsa riunione e, da allora, non abbiamo assistito a molti indizi di un’ulteriore accelerazione dei trend inflazionistici. Ad esempio, la crescita dei salari nominali, pur rimanendo elevata, è scesa leggermente con gli ultimi dati. Analogamente, l’ultimo Decision Maker Panel – sotto stretta osservazione del Comitato di politica monetaria della BoE – indica che le aspettative delle imprese sull’inflazione dei propri prezzi sono diminuite a febbraio. Questi primi segnali, che indicano che la pressione inflazionistica si sta esaurendo, dovrebbero dare alla BoE un margine di sicurezza sufficiente per sospendere il ciclo di rialzo dei tassi senza dare l’impressione che si stia allontanando dal raggiungimento dell’obiettivo di inflazione. Tale mossa avrebbe l’ulteriore vantaggio di offrire, in questo momento, un po’ di sollievo ai mercati, viste le recenti preoccupazioni in alcune aree del settore bancario” conclude.