Pre-aperture Borse europee del 30 maggio 2023

Movimenti incerti per i future sui principali indici europei, con apertura attesa mista. Oggi riapre sia la Borsa di Londra sia Wall Street chiuse ieri per festività.

Mentre la questione del tetto del debito, dopo l’accordo di massima tra il presidente Usa Joe Biden e lo speaker alla Camera Kevin McCarthy, è ora nelle mani del Congresso, oggi si guarda ad alcuni spunti macro. In Spagna è attesa l’inflazione, mentre in Italia verrà diffuso l’indice dei prezzi alla produzione e le vendite all’industria. Per la zona euro in uscita i vari indici di fiducia. Dagli Usa in arrivo l’indice dei prezzi delle case, il Dallas Fed e la fiducia dei consumatori.

A livello macro, sale l’attesa per i dati di domani: in uscita la stima flash di maggio dell’inflazione in Germania, Francia e Italia.