Pre-apertura Borse europee, verso avvio positivo

Le principali Borse europee dovrebbero iniziare la nuova settimana di scambi in territorio positivo, anche se gli investitori cercheranno di capire se la volatilità resterà ancora una delle protagoniste. I mercati europei hanno chiuso la settimana in rialzo venerdì dopo che i legislatori tedeschi si sarebbero avvicinati a un accordo sulla riforma della cosiddetta riforma del ‘freno al debito’ del paese.

Dopo i dati cinesi su vendite al dettaglio e produzione industriale, tra i dati in evidenza oggi spicca la manifattura dello stato di New York, ma anche l’indice Nahb sulla fiducia dei costruttori.

“Una settimana all’insegna delle banche centrali. La più attesa è la Fed che molto probabilmente lascerà i tassi fermi in linea con quanto si vede dagli attuali dati macroeconomici. Inoltre, vedremo l’uscita di altri dati macro importanti come ad esempio le due proiezioni del Pil Usa con il Gdp Now della Fed di Atlanta nella giornata di oggi e quella di domani, la disoccupazione in Uk, l’inflazione in Europa e i dati del mercato immobiliare in Usa oltre alle consuete richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione”, ha commentato David Pascucci, analista dei mercati per XTB, secondo il quale i mercati europei si ritrovano ad affrontare una settimana importante dal punto di vista dell’andamento tecnico in quanto chiudono la scorsa settimana in negativo, facendo presumere un potenziale andamento ribassista per la settimana in corso.

“Questa configurazione tecnica potrebbe coincidere con un ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato area euro e un possibile ritracciamento di EurUsd, tutti asset che hanno visto movimenti di uguale intensità nel corso della scorsa settimana. Attenzione quindi a Dax e Ftse Mib e alla loro potenziale aggressione dei minimi di scorsa settimana, in linea con la chiusura negativa su base settimanale”, ha aggiunto l’esperto.