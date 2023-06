Pre-apertura Borse europee del 9 giugno 2023

Per le principali Borse europee si prospetta un’apertura in lieve rialzo per i principali indici europei. Gli operatori restano alla finestra in attesa delle mosse delle banche centrali, Fed e Bce in testa, in programma la prossima settimana.

Tra i dati macro, gli investitori guardano all’inflazione in Cina. In particolare, l’indice dei prezzi al consumo a maggio è salito su base annua dello 0,2%, accelerando il passo rispetto al +0,1% di aprile, ma a un livello inferiore rispetto al +0,3% atteso dal consensus degli analisti. L’agenda macro odierna prevede, invece, la produzione industriale italiana ma anche la fiducia dei consumatori in Spagna. Per l’Italia appuntamento anche con l’asta Bot.