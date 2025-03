Pre-apertura Borse europee: atteso avvio positivo nel giorno della Be

Attesa un’apertura positiva per le principali Borse europee nel giorno della riunione della Banca Centrale europea (Bce). Bce che dovrebbe, secondo le attese, abbassare nuovamente i tassi di 25 punti base. Si attendono anche le nuove proiezioni economiche che dovrebbero essere riviste.

“Fortissimo il trend rialzista di EurUsd che oggi sará il protagonista della giornata con la BCE che dovrebbe passare al taglio dei tassi – sottolinea David Pascucci, analista dei mercati di XTB -. I mercati azionari sembrano improntarsi al rialzo, specie quelli americani, mentre in Europa si continua a premere verso i massimi senza soluzione di continuitá. Facciamo oggi attenzione ad altri dati del mercato del lavoro come le richieste di sussidi di disoccupazione in Usa e il report Challenger. Oggi anche l’aggiornamento del GDP Now della Fed di Atlanta, il dato che per il momento vede gli Usa in recessione con un Pil al -2,8%”.