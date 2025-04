Pre-apertura Borse europee 9 aprile 2025: avvio atteso in rosso

Atteso un avvio in rosso per le principali Borse europee. Dopo la chiusura in rosso di Wall Street e il crollo dei listini asiatici (-4% per il Nikkei), anche i listini del Vecchio continente oggi potrebbero far fatica a mantenere lo slancio positivo di ieri, in uno scenario che resta influenzato dagli annunci in arrivo dal fronte dazi e dalla mancanza di prospettive di un progresso nelle trattative commerciali. Sono, infatti, entrati in vigori i dazi Usa che prendono di mira prodotti di diversi Paesi con una nuova ondata di tariffe, che colpisce soprattutto la Cina.