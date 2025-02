Prada: Silvia Onofri nominata nuovo ceo di Miu Miu

Il Gruppo Prada annuncia la nomina di Silvia Onofri nel ruolo di chief executive officer del marchio Miu Miu, a partire dal prossimo 26 febbraio. La manager prende il posto di Benedetta Petruzzo.

Onofri, che ha iniziato la sua carriera in Bulgari, nel 2023 è entrata in VF Corporation in qualità di brand president per Napapijri, guidandone la trasformazione e il riposizionamento sul mercato. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Bally, fino a diventare ceo Emea e successivamente di Chief Commercial Global Wholesale. Ha conseguito un master in Economia e Commercio presso La Sapienza, con corsi di specializzazione presso la London School of Economics e la Greenwich University.

