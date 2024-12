Prada: rinnovato con Essilor accordo di licenza per prossimi dieci anni

Il Gruppo Prada e EssilorLuxottica annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Prada, Prada Linea Rossa e Miu Miu. L’accordo in essere, in scadenza al 31 dicembre 2025, è stato esteso fino al 31 dicembre 2030, con previsione di rinnovo fino al 31 dicembre 2035.

“Gli oltre vent’anni di collaborazione tra le due aziende – sottolinea la nota – sono il frutto di una visione condivisa e una costante ricerca dell’eccellenza. Questa partnership ha saputo creare uno stile diventato sinonimo di un’eleganza senza tempo con uno sguardo rivolto al futuro. Ispirandosi al mondo della moda e a quello della tecnologia, le due aziende hanno realizzato collezioni all’avanguardia diventate un punto di riferimento nell’intero settore”.