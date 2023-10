Prada: ricavi in crescita del 17% nei primi nove mesi dell’anno

Prada ha registrato un solido incremento del 17% nei ricavi netti nei primi nove mesi dell’anno, raggiungendo i 3.344 milioni di euro. Questo risultato segna un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo l’efficacia della strategia dell’azienda.

Il marchio Miu Miu, di proprietà di Prada, ha avuto un ruolo chiave in questa performance positiva. Il brand ha confermato la sua eccellente performance, supportata da un’espansione della sua popolarità e da un rafforzamento del rapporto con i clienti a livello globale. Il successo di Miu Miu ha avuto un impatto significativo su tutte le categorie di prodotti, ma in particolare sul segmento della pelletteria.

Il canale retail di Prada ha visto una crescita del 17% anno su anno nei nove mesi, evidenziando la forza dell’azienda nel settore. Questo trend positivo è proseguito nel terzo trimestre, con una robusta performance del +10%, nonostante una base di confronto molto impegnativa (+32% per il terzo trimestre 2022). Il successo delle borse “Wander” e “Arcadie” ha contribuito in modo significativo a queste cifre. In conclusione, i risultati di Prada dimostrano una crescita continua e solida nel mercato della moda.