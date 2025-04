Powell: economia solida nonostante rischi al ribasso

“Nonostante la crescente incertezza e i rischi al ribasso, l’economia statunitense è ancora solida”. Lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nel corso di un intervento ieri all’Economic Club of Chicago. “Per il momento, siamo ben posizionati per aspettare maggiore chiarezza prima di prendere in considerazione eventuali modifiche alla politica monetaria”, ha aggiunto Powell riconoscendo che “è molto probabile che i dazi generino almeno un aumento temporaneo dell’inflazione. Gli effetti inflazionistici potrebbero anche essere più persistenti”.

“Continuiamo ad analizzare i dati in arrivo, le prospettive in evoluzione e il bilancio dei rischi. Siamo consapevoli che livelli elevati di disoccupazione o inflazione possono essere dannosi. Continueremo a fare tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi”, ha concluso.