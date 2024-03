Powell: Fed non è pronta a tagliare i tassi di interesse

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito che si aspetta che i tassi di interesse comincino a scendere quest’anno, ma non è ancora pronto a dire quando.

Nelle osservazioni preparate per il discorso in Campidoglio oggi e giovedì, Powell ha affermato che i responsabili politici restano attenti ai rischi che l’inflazione comporta e non vogliono allentare la presa troppo rapidamente.