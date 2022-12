Poste Italiane: partnership con Banca AideXa per facilitare prestiti alle PMI

BancoPosta (Poste Italiane) ha siglato un accordo commerciale con Banca AideXa per la distribuzione di prestiti alle PMI e alle ditte individuali. La partnership punta a unire il know how tecnologico di AideXa con la storica vicinanza alle imprese italiane di Poste Italiane per offrire alle PMI dei servizi finanziari sempre più rapidi ed efficaci.

La tecnologia innovativa della fintech bank milanese, che a giugno 2021 ha ricevuto la licenza bancaria dalla BCE, si mette al servizio dell’ampia e solida rete di piccole e medie imprese che ogni giorno si rivolgono a BancoPosta per ricevere la liquidità dei finanziamenti.

Grazie all’utilizzo delle piattaforme digitali di instant lending sviluppate e gestite da Banca AideXa, le imprese clienti di Poste possono ora richiedere un finanziamento completamente online, sfruttando anche l’AI e l’Open Banking.

L’inizio della collaborazione manda un forte segnale della volontà di supportare l’imprenditoria italiana facilitando l’accesso al credito e accompagnandola nella crescita sotto il segno dell’innovazione.

BancoPosta adotta dunque il LaaS (Lending as a Service) di Banca AideXa, integrando nella propria offerta una tecnologia e un servizio di prestito automatico, efficiente e facilmente adattabile.