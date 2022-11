Poste Italiane brilla in Borsa dopo i conti. In arrivo la nuova offerta luce e gas con debutto nel I trimestre 2023

A Piazza Affari procede spedita Poste Italiane che chiude le contrattazioni a quota 9,7 euro ad azione con un progresso del 4,32%. L’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, in occasione della presentazione dei risultati finanziari della società ha indicato le linee guida per i prossimi mesi. In particolare, secondo Del Fante “tutti i nostri ambiti di operatività hanno dato un contributo positivo importante”.

Il manager ha ricordato che il completamento della gamma di offerta di Poste Italiane ha visto per ultima in ordine di tempo la fibra che ha fatto il suo esordio sul mercato nel 2021 e la nuova offerta di luce e gas debutterà sul mercato nel primo trimestre del 2023.