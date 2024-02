Poste: al via i nuovi Buoni Fruttiferi per minorenni con rendimento al 6%

È iniziata la distribuzione dei nuovi buoni fruttiferi postali nominativi dedicati ai minorenni, frutto della collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane. Con la garanzia dello Stato, questi buoni rappresentano una novità nel panorama del risparmio per i più giovani. La possibilità di essere acquistati da un’ampia gamma di donatori – che si tratti di familiari come genitori e nonni o di amici – rende questi buoni un’opzione di risparmio inclusiva e versatile.

Concepiti per sostituire il precedente modello di buono al portatore, adesso proibito, i nuovi buoni fruttiferi per minorenni sono pensati per chi ha un’età compresa tra zero e 16 anni e mezzo. Questa iniziativa apre una nuova strada nel campo del risparmio giovanile, offrendo una soluzione sicura e garantita per accumulare interessi fino al raggiungimento della maggiore età.

Il tasso di rendimento annuo lordo di questi buoni può toccare il 6% e si prevede un incremento progressivo negli anni, seguendo un meccanismo di scaglioni simile a quello degli altri buoni fruttiferi.