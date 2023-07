Poste: dal 24 luglio aumento tariffe

A partire dal 24 luglio, Poste Italiane applicherà nuove tariffe per i suoi servizi postali. Questo rincaro è stato autorizzato dalla delibera dell’Agcom del 27 giugno scorso. L’incremento tariffario consentirà a Poste Italiane di far fronte all’inflazione registrata nel secondo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023, riallineando così i costi dei servizi universali all’aumento dei costi di produzione.

Il nuovo tariffario prevede un aumento per la posta ordinaria, che passa da 1,20 a 1,25 euro, e per la posta prioritaria, che sale da 2,80 a 2,90 euro. Anche il costo delle raccomandate subirà un aumento, passando da 5,60 a 5,80 euro. Le spedizioni di pacchi ordinari (da 0 a 3 kg) subiranno un aumento di 50 centesimi, per un costo finale di 9,90 euro. Inoltre, aumenteranno anche i costi delle spedizioni all’estero, con un pacco da 1 kg per la Zona 1 che costerà 24,80 euro.

L’aumento delle tariffe interesserà anche il servizio di notifica delle multe. L’importo delle notifiche fino a 20 grammi accettate negli uffici postali salirà da 10,85 a 11,45 euro. Allo stesso modo, i costi degli invii accettati nei centri business aumenteranno da 10,45 a 11,05 euro.