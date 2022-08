Positività in Europa con tutti i principali indici sopra la parità. Ftse Mib tra i migliori

Partenza positiva per la maggior parte degli indici europei nel primo giorno di contrattazione della settimana. L’Euro Stoxx 50 si trova al momento in rialzo dello 0,85% trovandosi così a ridosso dei 3.800 punti. Positività anche a Piazza Affari con il nostro Ftse Mib che avvia la seduta con un guadagno dello 0,78% a quota 22.756 punti; ma anche il Dax di Francoforte in positivo dell’1%. Bene anche il Cac 40 francese (+0,75%) e l’indice PSI portoghese (+0,70%), mentre il migliore al momento il migliore è l’Ibex 35 con con un rialzo di oltre l’1%.