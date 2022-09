Portale Sardegna prosegue il processo di internalizzazione dando vita a Welcome to Italy Corp con sede a New York

Portale Sardegna, Online Travel Agency (OTA) quotata su Euronext Growth Milan, nella giornata di oggi ha annunciato la costituzione di Welcome to Italy Corp., società di diritto americano che sarà controllata al 100% da Portale Sardegna.

L’obiettivo della nuova filiale, che ha sede a New York, è avviare le attività di internazionalizzazione del prodotto Welcome to Italy, il sistema di promozione e distribuzione turistica locale su scala nazionale che intende trasformare il patrimonio turistico italiano in prodotti turistici.

La piattaforma è in fase di ultimazione e il lancio definitivo è previsto entro fine anno.